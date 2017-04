JAKARTA — Lama tak ada kabarnya, jumlah penerima tax allowance atau fasilitas potongan pajak penghasilan ternyata membeludak dalam 2 tahun terakhir.

Jumlah penerima tax allowance pada tahun lalu mencapai 25 perusahaan atau tertinggi sejak 2008, sedangkan pada 2015 tercatat ada 15 perusahaan. (Lihat ilustrasi).

Pada tahun lalu, sejumlah emiten maupun anak usahanya menikmati fasilitas itu. Sebut saja, diantaranya PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. (SMAR), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP), PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL), PT Astra Daihatsu Motor (divisi usaha PT Astra International Tbk./ASII), dan PT Indorama Polychem Indonesia (anak usaha dari PT Indorama Synthetics Tbk./INDR).

Meningkatnya jumlah penerima fasilitas tax allowance itu seiring dengan perluasan cakupan sektor penerima yang tertuang dalam PP No. 9/2016 tentang Perubahan atas PP No. 18/2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu yang diteken Presiden Joko Widodo pada April 2016.

Dalam PP No. 9/2016, terdapat 145 bidang usaha yang dapat menggunakan fasilitas itu, dari sebelumnya 143 bidang usaha.

Meski demikian, pengusaha meminta pemerintah untuk semakin menyederhanakan proses dan memperluas cakupan sektor penerima insentif tax allowance untuk menambah daya tarik investasi di Indonesia.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan fasilitas pengurangan pajak adalah salah satu insentif yang memiliki daya tarik kuat bagi investor.

“Semua orang juga kepingin. Jika ada insentif pajak, enggak mungkin tidak diminati. Namun, lihat dulu persyaratannya seperti apa,” katanya, Senin (10/4).

Proses yang rumit membuat pelaku usaha kesulitan mendapatkan insentif yang dijanjikan, bahkan enggan untuk mengajukan usulan kepada pemerintah.

Selain penyederhanaan proses, Hariyadi juga meminta sektor industri penerima insentif terus diperluas sesuai dengan arah pembangunan industri pemerintah.

Kebijakan pemerintah menyertakan sektor industri padat karya dalam perubahan yang terakhir dinilai sudah tepat. Dia menyarankan perluasan dilanjutkan ke sektor industri hijau.

Hariyadi mengatakan insentif bisa diberikan kepada industri apa saja yang bisa mengurangi beban lingkungan, seperti industri daur ulang atau investasi dalam riset pengembangan kendaraan bermotor listrik.

TAX HOLIDAY

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman sebelumnya mengatakan pemerintah bisa mendorong industri yang sudah ada untuk berekspansi melalui penurunan batasan minimal investasi bagi perusahaan yang ingin mendapatkan fasilitas kemudahan fiskal.

“Misalnya tax holiday, Rp1 triliun. Ini terlalu besar. Padahal banyak sekali industri yang bisa didorong ke wilayah timur Indonesia,” katanya.

Selain tax allowance, pemerintah juga memberikan insentif investasi lain, seperti tax holiday maupun pembebasan bea masuk

Adapun, prosedur pengajuan fasilitas tax holiday membutuhkan waktu pemrosesan di BKPM selama 25 hari dan di Kementerian Keuangan selama 20 hari sehingga total butuh 45 hari kerja.

Dia menambahkan pemerintah juga bisa memberikan kompensasi kerugian bagi kelompok usaha yang mendirikan pabrik di daerah rintisan. Kerugian produksi di daerah rintisan bisa dikompensasi kepada kewajiban pajak perusahaan induk di wilayah pusat pertumbuhan ekonomi.

“Ini mendorong rintisan baru di medan-medan usaha yang berat. Jadi sister-sister company tersebut bisa terus berproduksi di daerah-daerah yang dinilai kurang menguntungkan,” kata Adhi.

Bhima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance, mengamini sejauh ini tax allowance belum dinikmati oleh industri karena pengurusannya cukup rumit. Menurutnya pemberian fasilitas fiskal tersebut sudah cukup banyak diberikan pemerintah dan umumnya hanya dinikmat oleh industri besar.

"Terkadang masalahnya bukan pajak, karena jika melihat indeks daya saing global, persoalan pajak berada di posisi ke delapan," kata Bhima

Dia menyimpulkan, pemberian insentif pajak tersebut bukanlah satu-satunya cara untuk menggenjot investasi. Pemerintah seharusnya fokus untuk menciptkan iklim investasi yang kondusif. Selain itu sinkronisasi kebiijakan pemerintah pusat dan daerah, revitalisasi kawasan industri dan penyederhanaan energi inustri yang terjangkau juga perlu dilakukan untuk menggenjot investasi.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan Mayoritas perusahaan manufaktur penerima fasilitas tax allowance pada 2007–2016 bergerak di sektor industri kimia dan komponen otomotif. Dominasi sektor tersebut, jelasnya, sejalan dengan program penguatan dan pendalaman struktur industri.

“Jika kita lihat kebanyakan di otomotif itu adalah industri komponen. Kimia itu kebanyakan oleokimia yang berbasis CPO. Selain itu, banyak juga industri pengolahan logam,” katanya kepada Bisnis, kemarin.

Pada tahun ini, katanya, tax allowance akan diberikan secara otomatis oleh BKPM kepada perusahaan tanpa proses pengajuan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan pemberian fasilitas tax allowance merupakan inisiatif pemerintah untuk membangkitkan gairah investasi.

Goro Ekanto, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengatakan hingga saat ini belum ada kajian baru terkait tax allowance. Usulan terbaru dari kementerian/lembaga terkait pun belum ada.