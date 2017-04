Setidaknya, ketegangan antara Amerika Serikat dan China mulai mereda pasca- pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada 6-7 April. Mar-a-Lago yang menjadi saksi bisu pertemuan itu menunjukkan sinyal damai bagi kedua negara itu.

Meski tidak ada hasil yang istimewa tersebut, Kepala Ekonom JP. Morgan di China Haibin Zhu mengatakan, pertemuan itu adalah kesempatan bagi kedua pihak untuk bertemu dan mengembangkan hubungan kerja sama dan menyusun rencana untuk mengatasi masalah yang membelit kedua negara.

Dalam keterangan pers JP Morgan, Haibin Zhu mengatakan bahwa kedua presiden tersebut sepakat untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi di antara delegasi kedua negara.

Secara khusus, Presiden Jinping mengundang Presiden Trump untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada tahun ini.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas empat hal utama yakni pertama, hubungan bilateral akan ditinjau ulang. Kedua presiden sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral dan membentuk negosiasi berupa kerangka kerja tingkat tinggi.

Dialog komprehensif antara AS dan China nantinya akan di bawah pengawasan Trump dan Jinping dengan empat pilar yaitu dialog diplomatik dan keamanan, dialog ekonomi yang komprehensif, dialog terkait dengan penegakan hukum dan keamanan siber (cyber security), serta dialog terkait dengan isu budaya dan sosial.

Kedua, menyelenggarakan program 100 hari untuk membahas poin-poin utama sektor perdagangan dan isu-isu investasi. Sehubungan dengan rencana program 100 hari yang ditetapkan untuk membahas perdagangan dan investasi, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa fokus utama di bidang perdagangan adalah bagaimana menciptakan lingkungan perdagangan yang seimbang bagi kedua negara.

Menteri Perdagangan Wilbur Ross menjelaskan bahwa tujuan dari rencana 100 hari adalah untuk meningkatkan ekspor AS ke China dan guna mengurangi defisit perdagangan kedua negara.

Dia menyebutkan bahwa para pejabat China menyatakan minatnya dalam mengurangi neraca perdagangan China karena berdampak pada pasokan uang dan inflasi. Sementara itu, Negeri Tembok Besar itu menyambut partisipasi AS dan koordinasi dalam sebuah inisiatif yang disebut ‘Belt and Road’.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyoroti bahwa perdagangan China-AS saling menguntungkan.

Tak hanya itu, kedepan, kedua belah pihak juga bisa melebarkan perusahaan di bidang energi dan investasi infrastruktur, dan pembukaan pasar. Tidak jelas langkah-langkah apa yang akan disepakati untuk mengatasi sengketa perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia. Secara umum ada tiga cara yang bisa ditempuh yaitu pertama, lebih sedikit ekspor dari China ke AS.

Kedua, China mengimpor lebih banyak dari AS. Ketiga, pergeseran neraca perdagangan dari seluruh dunia ke AS. China, misalnya, dapat menggeser pembelian energi, produk pertanian dan barang-barang lainnya dan jasa dari negara lain ke AS.

Keterbukaan

Sementara itu, mengenai diskusi perdagangan, AS diprediksi akan cenderung mendorong keterbukaan dalam pertanian, manufaktur, sektor jasa, perlakuan yang adil untuk perusahaan-perusahaan AS, serta perlindungan hak kekayaan intelektual.

Selanjutnya, China mungkin akan mendorong pengakuan status ekonomi pasar dan pelonggaran ekspor teknologi tinggi. Bidang lainnya adalah penanganan BUMN dan dukungan China untuk investasi infrastruktur di AS.

Selain itu, dalam pertemuan Trump dan Xi itu kedua negara tersebut juga membahas urgensi ancaman program senjata Korea Utara. Keduanya menegaskan kembali komitmen untuk membebaskan Semenanjung Korea dari senjata nuklir dan berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi Dewan Keamanan PBB.

Trump dan Xi juga membahas soal keamanan regional dan maritim, serta mengembangkan rasa saling percaya di bidang militer. Tak hanya itu, keduanya juga akan melakukan kerja sama di bidang hukum untuk menindak kegiatan kriminal lintas batas serta melakukan pertukaran budaya.

Selain itu, Departemen Keuangan AS dijadwalkan untuk mengeluarkan laporan kebijakan devisa setengah tahunan bulan ini. “Kami tidak berharap China diberi label sebagai manipulator mata uang dalam laporan ini,” ujar Kepala Ekonom JP Morgan Si Haibin Zhu.