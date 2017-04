Kesal. kata itu mungkin tepat menggambarkan suasana hati Suci Adinda Rahmah, pengguna setia kereta rel listrik Commuter Line rute Stasiun Poris, Tangerang-Stasiun Sudirman, Jakarta.

Kekesalan tersebut lantaran kedatangan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line sejak 1 April 2017 lebih lama dari sebelumnya. Kini, KRL Commuter Line yang biasa ditumpangi Dinda panggilan akrab Suci Adinda Rahmah tiba di Stasiun Poris rata-rata bisa 30 menit sekali. Sebelumnya, dia hanya perlu menunggu maksimal 15 menit sekali untuk menggunakan KRL menuju kantornya di Bilangan Sudirman Jakarta.

“Sejak 1 April kedatangan jadi 30 menit sekali. Padahal, sebelumnya 15 menit sekali saja sudah penuh banget,” katanya, belum lama ini.

Dengan kedatangan KRL Commuter Line mencapai 30 menit sekali menjadikan kereta terisi penuh lantaran terjadi penumpukan penumpang di setiap stasiun lintas Tengarang-Duri.

Kondisi tersebut, membuatnya sulit masuk ke dalam kereta karena harus berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Terlebih, kini Dinda sedang berbadan dua. Ibaratnya, menggelus sang buah hati di dalam kandungannya pun sulit.

Dengan kondisi jumlah penumpang yang semakin padat membuat Dinda harus memutar otak. Oleh karena itu, dia memutuskan naik KRL dari Stasiun Poris menuju Stasiun Tangerang sebelum akhirnya menuju tujuan Stasiun Sudirman, Jakarta.

Beruntung, dia yang tengah hamil mendapatkan tempat duduk prioritas yang berada di setiap sudut kereta.

Perjuangan Dinda untuk bisa duduk selama perjalanan Stasiun Poris-Stasiun Sudirman memiliki konsekuensi. Sejak bulan ini, dia terpaksa berangkat lebih pagi lagi yaitu sekitar pukul 06.00 WIB agar bisa masuk kantor sebelum pukul 08.30 WIB. “Perjuangan banget, apalagi lagi hamil begini, yang enggak hamil saja mau masuk ke kereta susah apalagi ibu hamil,” keluhnya.

Oleh karena itu, dia berharap PT KAI Commuter Jabodebetabek (KCJ) sebagai operator KRL Commuter Line mengembalikan lagi jadwal perjalanan seperti sediakala sehingga waktu kedatangan antarkereta (headway) di lintas Tangerang-Duri rata-rata 15 menit sekali.

Dinda adalah salah satu dari ribuan pengguna KRL Commuter Line yang terdampak pengurangan perjalanan KRL Commuter Line lintas Tangerang sebanyak 17 perjalanan per hari sejak 1 April 2017. Pengurangan itu mengacu Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2017. Sesuai Gapeka baru, jumlah perjalanan KRL Commuter Line lintas Tangerang kini 78 perjalanan per hari dari sebelumnya 93 perjalanan per hari.

Pengurangan jumlah perjalanan rute Tangerang-Duri untuk mengakomodasi perjalanan KA menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng sebanyak 80 perjalanan per hari. PT KCJ tetap mengurangi perjalanan KRL Commuter Line meskipun KA Bandara Soekarno-Hatta belum beroperasi hingga kini.

Direktur Utama PT KCJ Muhammad Nurul Fadhila mengungkapkan pihaknya tak ingin menggunakan sementara slot perjalanan KA Bandara Soekarno – Hatta yang telah diatur oleh pemerintah.

Menurutnya, penggunaan slot perjalanan KA Bandara Soekarno – Hatta memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang jelas, proyek KA Bandara Soekarno – Hatta memang berdampak terhadap perjalanan KRL Commuter Line lintas Tangerang-Duri.

Lamanya waktu tunggu KRL di lintas Tangerang ternyata tak hanya dipicu pengurangan perjalanan Commuter Line di lintas itu.

Gapeka baru juga memutuskan pengurangan 31 perjalanan KRL feeder relasi Stasiun Manggarai-Duri pergi pulang (PP).

Dulunya, perjalanan KRL feeder relasi Stasiun Manggarai-Duri yang melewati Stasiun Sudirman, Karet dan Tanah Abang mencapai 36 perjalanan per hari. Kini KRL feeder hanya menyisakan lima perjalanan per hari.

Solusinya, Fadhila menyatakan slot perjalanan KRL lintas Bogor/Depok-Jatinegara yang melalui Stasiun Duri serta lintas Bogor/Depok-Jakarta Kota juga bertambah menjadi 409 perjalanan per hari.

Secara keseluruhan, KCJ akan mengoperasikan 898 perjalanan KRL per hari secara bertahap sesuai dengan Gapeka 2017. Jumlah perjalanan KRL itu bertambah ketimbang sebelumnya yakni 886 perjalanan per hari.

Penambahan perjalanan paling banyak terdapat di lintas Tanah Abang-Serpong/Parung Panjang/Maja/Rangkasbitung PP, seiring dengan perpanjangan relasi KRL hingga Rangkasbitung yang akan menggantikan slot perjalanan KA lokal. Jumlah perjalanan KRL di lintas itu mencapai 186 perjalanan per hari dari sebelumnya hanya 151 perjalanan per hari.

PERLU SOLUSI

Sementara itu, Ketua Umum Institut Studi Transportasi (Instran) Darmanigtyas meminta pemerintah mencari solusi untuk mengatasi headway KRL di lintas Tangerang rata-rata 30 menit sekali.

Menurutnya, perjalanan KRL lintas Tangerang bisa kian terganggu jika KA Bandara Soekarno – Hatta beroperasi penuh mulai pertengahan tahun ini.

Dia memperkirakan waktu kedatangan KRL di lintas Tangerang bisa lebih lama lagi mengingat KA Bandara Soekarno-Hatta perlu mendapatkan prioritas ketika beroperasi. Sudah bisa diduga, KRL Commuter Line yang mengangkut ratusan ribu penumpang bakal dikorbankan.

Solusi yang bisa diambil oleh pemerintah adalah dengan membangun jalur layang untuk memisahkan antara KRL Commuter Line dan KA Bandara Soekarno – Hatta.

“Kemungkinan yang paling memungkinkan malah elevated atau layang ,” katanya.

Darmaningtyas berkali-kali mengingatkan pemerintah guna mencarikan solusi mengingat penumpang KRL Commuter Line adalah pengguna rutin. Saat ini, KRL Commuter Line adalah sarana transportasi massal yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sebaliknyua, penumpang KA Bandara Soekarno – Hatta bukan merupakan pengguna harian.

Dia mengingatkan pemerintah jangan sampai pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek berpindah menggunakan kendaraan pribadi akibat terganggunya perjalanan KRL. (Hendra Wibawa)