JAKARTA — Pemerintah diminta memangkas tarif pajak impor atau bea masuk komponen dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebagai upaya untuk memangkas harga jual mobil hybrid.Saat ini, harga yang dibanderol oleh agen pemegang merek (APM) untuk mobil berteknologi hybrid memang lebih mahal karena kendaraan jenis ini

menggu nakan mesin ganda.

Ini lah salah satu faktor yang me nye babkan penjualan mobil hy brid masih rendah. “Pajak ada dua, bea masuk untuk kebutuhan produksi dan PPnBm. Agar harga terjangkau

harus ada juga insentif pajak di kedua sektor itu. Mobil hybrid jangan dipandang sebagai mobil mewah,” kata General Mana ger Marketing Strategy and Communication Division PT

Nissan Motor Indonesia (NMI) Budi Nur Mukmin kepada Bisnis, Selasa (11/4).

Permintaan ini disampaikan setelah Presiden Joko Widodo me nerbitkan Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional pada 2 Maret lalu. Dalam lampiran

be leid tersebut, dinyatakan bah wa pemerintah akan me ngem bangkan kendaraan ber - tenaga listrik/hybrid pada 2025 sebanyak 2.200 unit. Sebagai instrumen pen dukung, pemerintah juga menyiapkan kebijakan pe manfaat an kendaraan bermotor ber bahan bakar bensin dan etha nol (flexi-fuel engine) dan me nyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil serta motor listrik.

Hanya saja, dalam regulasi tersebut pemerintah belum memberikan rincian mengenai je nis, bentuk, dan besaran in sen tif fiskal yang akan diberikan terhadap produsen yang me ngembangkan kendaraan jenis ini. Budi menambahkan, pada da sarnya produsen siap untuk me ngembangkan kendaraan hybrid. “Kalau ditanya mampu atau tidak memproduksi 2.200 unit pada 2025, itu mungkin saja asal ada kemudahan atau insentif,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dalam bisnis otomotif, perusahaan akan melakukan lokalisasi jika penjualan produk tersebut cukup menjanjikan. Untuk memperbesar penjualan, maka

harga jual harus lebih ditekan. Salah satu pengungkit harga jual adalah pajak itu sendiri. Menurutnya, mobil hybrid harus dipandang sebagai ken daraan yang berkontribusi terhadap pe rawatan lingkungan sehingga layak mendapat insentif. Berdasarkan PP No. 41/2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBm, tarif yang berlaku untuk mobil hybrid memang cukup tinggi.

Tarif sebesar 75% dikenakan untuk kendaraan hybrid dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mulai dari 20 km/liter sampai 28 km/liter, dan tarif 50% berlaku untuk mobil hybrid dengan konsumsi BBM lebih dari 28 km/liter.

LEBIH KOMPETITIF

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono mengatakan, dalam mengenalkan teknologi baru Indo -ne sia harus lebih kompetitif di bandingkan dengan negara lain. “Tujuannya agar mendapat respons cepat dari pabrikan,” ka tanya.

Dia menambahkan, mo bil hybrid merupakan jenis ken daraan yang telah di kem bangkan oleh banyak negara. Jika ti dak segera meng im ple men tasikan program ini, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar. “Kita harus cermat, ada peluang di pasar domestik dan ekspor. Dan tuntutan teknologi sangat besar, jadi harus segera dikembangkan. Mengenai waktu bisa didiskusikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Ber motor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto menambah kan, pihaknya akan segera menyusun rekomendasi terkait

jenis dan besaran insentif yang dibutuhkan untuk produksen mobil hybrid dan listrik. “Kami targetkan sebelum puasa sudah tuntas,” katanya. Proyek mobil hybrid dipandang tidak dapat dipisahkan dari program low carbon emission vehicle (LCEV) yang masih disusun oleh Ke - menterian Per industrian.