Salah satu komoditas ekspor unggulan kita yaitu produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) kini tengah menghadapi ancaman nyata berupa larangan masuk ke pasar Uni Eropa karena dianggap tidak ramah lingkungan.

Hal itu tak lepas dari resolusi Parlemen Uni Eropa yang terangkum dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests.

Parlemen UE meloloskan resolusi itu pada Selasa (4/4). Resolusi tersebut merekomendasikan penyetopan impor kelapa sawit secara bertahap lantaran dituduh memicu deforestasi dan ekses negatif lainnya di sektor lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia.

Laporan itu disetujui oleh 640 anggota parlemen, berbanding dengan 18 orang yang menolak, dan 28 anggota abstain. Resolusi itu nanti akan dibahas oleh Komisi UE.

Tentu saja ancaman dari Benua Biru itu nyata dan akan signifikan terhadap ekspor produk komoditas unggulan kita. Pasalnya, ekspor CPO ke Eropa mencapai 20% dari total ekspor.

Karena itu, wajar jika pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan pernyataan keprihatinan dan bersama-sama melalui negara-negara penghasil minyak sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk segera melayangkan komunike bersama dari negara-negara penghasil minyak sawit pada Mei 2017.

Sikap resmi memang harus segera disuarakan karena jika dibiarkan semakin lama, kampanye negatif semakin meningkat.

Apalagi anggota CPOPC memandang bahwa isu-isu lingkungan tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung di dalam perdagangan.

Sentimen itu sengaja dimunculkan dalam konstelasi industri minyak nabati global. Para kompetitor mengkhawatirkan kelapa sawit karena produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kedelai atau bunga matahari.

Bagi pemerintah, dari 227 juta hektare lahan yang digunakan untuk minyak nabati, paling banyak atau sekitar 44% digunakan untuk minyak kedelai. Minyak sawit hanya mengambil porsi 9%.

Soal sentimen negatif tersebut, kita juga harus membuka memori ketika pada Pekan Nasional Sawit Indonesia di Jakarta awal Februari 2017, semua persoalan sawit terutama di Indonesia terungkap.

Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara, memaparkan bagaimana laporan Bank Dunia merilis kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan hebat di Sumatra dan Kalimantan pada 2015. Saat itu, Sri Mulyani masih menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia

Laporan Bank Dunia yang menyebutkan kerugian sebesar US$16,1 miliar itu semakin memperkuat sentimen negatif negara maju terhadap industri kelapa sawit Indonesia.

Persepsi yang terbentuk terhadap sawit Indonesia memang lebih pada dimensi keberlanjutan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Padahal, data menunjukkan bahwa kebakaran 2015 yang terjadi di konsesi perkebunan sawit itu hanya 10% dari total luas karhutla.

Sentimen negatif pula yang memberi stempel seakan-akan bencana asap itu menghapus kontribusi positif kelapa sawit bagi perekonomian nasional. Ekspor sawit yang senilai US$17,8 miliar itu seakan impas dengan semua karena kerugian kebakaran US$16,1 miliar.

Tidak ada yang meragukan kontribusi kelapa sawit bagi pembangunan. Ekspor senilai US$17,8 miliar itu setara dengan 12% dari total nilai ekspor negeri ini. Kontribusi kelapa sawit untuk produk domestik bruto (PDB) pertanian sebesar 14% sedangkan untuk PDB nasional 3%. Pada 2016 ada 5,6 juta tenaga kerja di bidang kelapa sawit dari hulu sampai hilir.

Dengan begitu banyak serangan terhadap industri sawit nasional, Harian ini memandang pemerintah agar tidak terus larut dalam teori konspirasi. Berbagai tuduhan itu pelan-pelan harus disingkirkan.

Tidak ada kampanye paling efektif selain bukti keberhasilan industri kelapa sawit Indonesia memperbaiki dirinya. Alih-alih defensif, lebih baik merespons secara konstruktif, termasuk juga tidak alergi dengan dimensi lingkungan hidup.

Untuk mengatasi karhutla, misalnya, pemerintah perlu menggencarkan langkah-langkah pencegahan. Kita juga akan mendukung upaya pemerintah menyiapkan payung hukung moratorium izin perkebunan kelapa sawit guna menjawab isu-isu perambahan kawasan hutan secara ilegal yang dianggap memperbesar emisi karbon.

Selain itu masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, seperti menggenjot standarisasi praktik perkebunan berkelanjutan, melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) agar mendapat pengakuan global.