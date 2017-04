JAKARTA — Harga minyak mentah melanjutkan tren kenaikan seiring dengan optimisme Arab Saudi yang melobi negara-negara OPEC dan produsen minyak lainnya untuk memangkas produksi.

Transaksi future di pasar Amerika Serikat juga sempat mencatatkan pertumbuhan hingga 6,3% dalam enam sesi. Penguatan ini ditengarai oleh rencana Arab Saudi yang memperpanjang pemotongan produksi.

Seperti yang dikutip dari Bloomberg, beberapa negara lain termasuk Kuwait juga menyatakan dukungan publik untuk memperpanjang pemangkasan minyak.

Pada penutupan perdagangan Rabu (12/4), harga minyak WTI kontrak Mei 2017 pukul 18:42 WIB naik 0,2 poin atau 0,37% menuju level US$53,6 per barel.

Harga minyak pada perdagangan Rabu melanjutkan penguatan sehari sebelumnya. Kenaikan harga ini menempatkan komoditas itu di jalur penguatan beruntun terpanjang sejak Agustus 2016.

Kini Arab Saudi, sebagai produsen terbesar OPEC, mencatatkan pengurangan pasokan di bawah 10 juta barel per hari pada Maret 2017, melebihi dari kesepakatan OPEC.

Menurut sumber tepercaya, kelompok ini dijadwalkan untuk berkumpul di Wina pada 25 Mei 2017.

“OPEC harus memiliki kesabaran karena pasar dalam proses mencari kesimbangan,” ungkap Abhishek Deshpande, Kepala Analis Energi Natixis SA seperti yang dikutip dari Bloomberg.

Sementara itu, menurut para trader seperti dikutip dari Reuters, penguatan harga merupakan akibat dari laporan bahwa Arab Saudi, pemimpin de-facto organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC), telah menyatakan keinginannya untuk memperpanjang pemangkasan produksi terkoordinasi hingga melampaui paruh pertama tahun ini.

OPEC dan negara-negara produsen minyak lainnya, termasuk Rusia, telah sepakat untuk me - ngurangi produksi sebesar sekitar 1,8 juta barel per hari (bph) selama paruh pertama tahun ini sebagai upaya untuk menahan kelebihan suplai global sekaligus mendorong harga.

“Pengurangan produksi oleh Arab Saudi tampaknya melebihi prediksi dan memberi dorongan terhadap minyak,” ujar Jeffrey Halley, senior market analyst di Futures Brokerage OANDA, dikutip dari Reuters.

Menurut sumber internal kerajaan, Arab Saudi akan memutuskan hal mengenai perpanjangan setelah melihat sikap yang diambil negara-negara OPEC lainnya, seperti Irak dan Iran, serta negara nonOPEC yang turut serta dalam upaya pemangkasan produksi, Rusia.

Andri Hardianto, analis Asia Trade Point Futures menuturkan rencana OPEC memperpanjang pembantasan produksi minyak, ditambah perkembangan kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah, akan menjadi katalis positif bagi harga komoditas tersebut.

Andri memproyeksikan harga minyak mentah pada kuartal II/2017 berpotensi menembus US$55 per barel.

Menurut analis Monex Investindo Futures dalam situs resmi, harga minyak mengalami tren kenaikan dalam lima hari terakhir. Kondisi ini juga disebabkan tensi geopolitik yang meningkat di Timur Tengah pasca-serangan ridal AS ke Suriah yang menyebabkan kekhawatiran terganggunya pasokan minyak dari kawasan ini ke seluruh dunia.

Monex Investindo Futures menilai harga minyak masih berada dalam outlook bullish menuju resisten di sekitar area US$53,85 per barel, sebelum menguji area US$54,3 per barel atau bahkan bisa menembus US$55 per barel.

Sementara itu, level support terdekat masih ada pada area US$53,25 per barel. Analis Monex menilai, break ke bawah area ini akan memicu koreksi bearish menuju area US$52,85 per barel sebelum menguji support pada kisaran US$52,3 per barel.

Dari sisi fundamental, rilis data suplai dari American Petroleum Institute yang menunjukkan penurunan sebanyak 1,3 juta barel pada suplai minyak menjadi katalis positif pendorong kenaikan harga minyak, sementra investor masih menantikan rilis data suplai dari Energy Information Administration. (Bloomberg/Reuters)