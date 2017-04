Bisnis Indonesia Edisi Sabtu (15/4): Ramalan Berbeda Bank Dunia

Ancaman datang dari parlemen Uni Eropa (UE). Minyak kelapa sawit (crude palm oil) termasuk asal Indonesia terancam takkan bisa masuk Benua Biru karena dianggap merusak lingkungan. Meski belum diketuk palu, resolusi yang terangkum dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests berpeluang menutup pintu masuk CPO ke Eropa.