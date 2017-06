PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH : BTN Terus Kurangi NPL KPR

Ciputra Artpreneur: Konser West End Menyapa Publik Indonesia

Tak ubahnya dengan Teater Broadway di Amerika Serikat, West End London Inggris atau biasa disebut dengan Teater West End sejak lama menjadi dua poros teater komersial papan atas dunia. Banyak cerita produksi West End yang mencatatkan kesuksesan setelah diangkat ke atas panggung. Salah satunya adalah The Phantom of the Opera. Pentas musikal yang diangkat dari novel karya Gaston Leroux ini dipentaskan untuk pertama kalinya di Her Majesty?s Theatre London pada 27 September 1986.