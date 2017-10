Silakan berlangganan untuk membaca: PRODUK FESYEN : Tren See Now Buy Now Perkuat Industri Mode Atau Anda sudah berlangganan? LOGIN dengan menggunakan BisnisID. Langganan Sekarang!

Model berbisnis see now buy now atau lihat sekarang beli sekarang mulai banyak diterapkan oleh rumah-rumah mode ternama beberapa waktu belakangan ini. Dengan format tersebut, konsumen dapat langsung memiliki koleksi dari satu label mode yang telah diperagakan di atas runway.