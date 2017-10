TOKYO MOTOR SHOW 2017 : Rangkaian Mobil Daihatsu Masa Depan

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) unjuk gigi di ajang The 45th Motor Show 2017 dengan menampilkan 12 model kendaraan unggulannya. Satu di antara yang paling menarik perhatian adalah model world premier Mitsubishi e-Evolution Concept.

Ajang bergengsi The 45th Tokyo Motor Show 2017 yang digelar di Tokyo Big Sight, kemarin Rabu (25/10) dibuka. Mengusung tema Beyond the Motor, pameran yang akan berlangsung hingga Minggu (5/11) ini sedikitnya diikuti 27 pabrikan kendaraan bermotor Simak laporan wartawan Bisnis Indonesia dari Tokyo.