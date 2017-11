Silakan berlangganan untuk membaca: HUNIAN TAPAK : Summarecon Lepas Rumah Rp2 Miliar di Bekasi Atau Anda sudah berlangganan? LOGIN dengan menggunakan BisnisID. Langganan Sekarang!

PT Summarecon Agung Tbk. melalui anak perusahaannya yaitu PT Summarecon Property Development menggandeng Sumitomo Forestry Singapore Ltd. anak usaha dari Sumitomo Forestry Co., Ltd. untuk mengembangkan hunian bertaraf internasional di Summarecon Bekasi.