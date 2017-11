Silakan berlangganan untuk membaca: RESENSI : Menyibak Sisi Lain Sang Maestro Atau Anda sudah berlangganan? LOGIN dengan menggunakan BisnisID. Langganan Sekarang!

Apa yang terlintas di benak Anda saat mendengar nama Leonardo da Vinci? Sebagian besar orang mungkin akan langsung mengasosiasikannya dengan karya-karya masterpiece seperti Mona Lisa, The Last Supper, atau The Vitruvian Man.