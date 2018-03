INVESTASI MODAL VENTURA : Fintech & Healthtech Tak Terbendung

Momentum investasi di perusahaan rintisan semakin diperkuat oleh menjamurnya bisnis financial technology (fintech) dan layanan kesehatan digital. Tak hanya fintech, bisnis layanan kesehatan digital juga bakal mendominasi tujuan investasi bagi perusahaan modal ventura (PMV).

SEMARANG—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional III Jateng-DIY mengharapkan layanan keuangan financial technology (fintech) dapat menjadi solusi bagi kelompok masyarakat yang dinilai belum memenuhi kriteria bankable.



Berdasarkan laporan yang berjudul Financial Inclusion in the Digital Age oleh International Finance Corporation (IFC) menemukan bahwa lebih dari dua miliar orang atau sekitar 38% orang dewasa di dunia tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan.