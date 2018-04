Silakan berlangganan untuk membaca: KESEHATAN MASYARAKAT : Universal Health Coverage Bukan Hanya Angka Atau Anda sudah berlangganan? LOGIN dengan menggunakan BisnisID. Langganan Sekarang!

Tahun ini WHO telah mengangkat tema Health for All atau universal health coverage untuk Hari Kesehatan Dunia yang jatuh pada 7 April 2018. Artinya apa? Bahwa seluruh masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.