Silakan berlangganan untuk membaca: AKSI PERBANKAN : APRO Financial Pemegang Saham Mayoritas Bank Dinar Atau Anda sudah berlangganan? LOGIN dengan menggunakan BisnisID. Langganan Sekarang!

JAKARTA — APRO Financial Co. Ltd. menjadi pemegang saham mayoritas PT Bank Dinar Indonesia Tbk. setelah mengumumkan laporan pengambilalihan 77,38% saham bank tersebut .