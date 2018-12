Silakan berlangganan untuk membaca: SENGKETA MEREK: Ajinomoto Gugat Pemakai Merek Blendy Coffee Atau Anda sudah berlangganan? LOGIN dengan menggunakan BisnisID. Langganan Sekarang!

Produsen bumbu masak dan makanan dari Jepang Ajinomoto Co Inc. melayangkan gugatan perkara merek terhadap Hardwood Pte Ltd agar pengadilan membatalkan merek Blendy Coffee.