INSIGHT : Kompetisi dan Pemilu

Saya menulis artikel ini bukan untuk menyajikan soal cinta yang dilagukan oleh Freddy Mercury, vokalis super group band Queen. Saya tak berniat mengetengahkan ratapan dan dambaan Freddy terhadap kekasih hatinya. Agar sang kekasih, yang telah menyakitinya, tetap bersedia mendampinginya. Saya tak berniat mengajak berpikir tentang lagu best seller Love of My Life.