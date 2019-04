ANGKUTAN PENYEBERANGAN : Feri Swasta Boleh Pakai Dermaga VI Merak

PRODUK EKSPOR : Honda Mulai Kirim Brio ke Filipina

Bisnis, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor mulai mengirimkan All New Honda Brio untuk pasar ekspor dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (10/4/2019). Pada pengiriman pertama ini, All New Honda Brio dari Indonesia akan dikapalkan ke Filipina.